'Sural için kazandık'

MAÇIN ardından Alanyaspor'un Youtube kanalına konuşan Efecan Karaca, "Öncelikle tüm futbol camiasına hayırlı olsun. Kazasız, belasız, güzel ve centilmence bir sezon olsun. Bugünün anlam ve önemi, ben böyle düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl bu deplasmanda kardeşimiz Josef Sural'i kaybetmiştik. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Onun için kazandık diyebiliriz. 4 sezondur ilk defa sezona galibiyetle başladık. Ama bunu hazırlık maçlarında göstermiştik. Yeni transferlerimiz de takıma çabuk uyum sağladı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bir gün izin yapıp bu maçı unutacağız ve Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. O maç çok önemli. İç saha maçları bizim için çok önemli. İç sahada daha coşkulu oynuyoruz. Kasımpaşa maçını da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyoruz" dedi. Taraftarlara da çağrıda bulunan milli yıldız, "Kayseri'ye kadar gelerek bizleri destekleyen cefakar taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kasımpaşa maçında da tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyorum" dedi.