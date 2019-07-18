Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları açıklandı.

Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu
banner404

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk yarısı 30 Aralık 2019’da sona erecek Süper Lig’in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig’de sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. 

TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020’de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise normal sezon 1 Eylül 2019’da başlayıp, 25 Nisan 2020’de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yayıncı kuruluştan Galatasaray'a ihtar! Sözleşme...
Yayıncı kuruluştan Galatasaray'a ihtar! Sözleşme...
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479