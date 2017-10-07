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Süper Lige kötü başlangıç yapan Konyaspor'da istifa

Sezona kötü başlayan Konyaspor'da, geçtiğimiz hafta şehri terk eden Hüseyin Çimşir istifa etti

Süper Lige kötü başlangıç yapan Konyaspor'da istifa

Sezona kötü başlayan Konyaspor'da, geçtiğimiz hafta şehri terk eden Hüseyin Çimşir istifa etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:55
Süper Lige kötü başlangıç yapan Konyaspor'da istifa
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SEZONA istikrarsız bir başlangıç yapan  Konyaspor'da kan değişikliğine gidildi.

Konyaspor yardımcı antrenörü Hüseyin Cimşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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