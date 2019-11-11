Süper Lig'de teknik direktörden flaş ayrılık haberi
Süper Lig ekibinin teknik direktöründen flaş ayrılık haberi
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.
Başkan Mehmet Yiğiner ile göreve gelen Metin Diyadin, ligde oynadığı karşılaşmalarda takım performansının kötüye gitmesi nedeniyle, yeni yönetim kurulundan bazı isimlerin kan değişikliğine gidilmesi yönündeki baskısından dolayı Ankara ekibi ile yollarını ayırdı. Yönetim, deneyimli teknik adam ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı. Kulüp başkanı Fatih Mert, daha önce yaptığı açıklamada ocak ayına kadar hiçbir değişiklik yapmayacağına dair açıklamalarda bulunmasına rağmen Metin Diyadin ile yolları ayırma kararı aldı.
MKE ANKARAGÜCÜ'NDE METİN DİYADİN DÖNEMİ SONA ERDİ
Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.
Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR
Teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktörün Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.
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