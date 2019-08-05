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Süper Lig'de sürpriz ayrılık!

Yaklaşık 2 ay önce Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü olan Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı

SPOR 05.08.2019, 19:48 05.08.2019, 19:52 Enes Subaşı
Süper Lig'de sürpriz ayrılık!
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Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.
 
Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.
 

#süper lig
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