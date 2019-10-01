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Süper Lig'de flaş ayrılık! Teknik direktörle yollar ayrıldı

Süper Lig takımı teknik direktör ile yollarını ayırdı

SPOR 30.09.2019, 19:28 30.09.2019, 19:30
Süper Lig'de flaş ayrılık! Teknik direktörle yollar ayrıldı
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LİGDE geride kalan 6 haftada galibiyet alamayan Kayserispor, 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası Kayserispor taraftarı, teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı. Gün içerisinde kulüp yönetimi ile bir araya geldiği öğrenilen Karaman ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Kayserispor'a 5 Aralık 2018'de Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, 2018-2019 sezonunda takımın ligde kalmasını sağlamıştı.

#süper lig #teknik direktör
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