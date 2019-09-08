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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17. haftaya kadar olan maçların programlarını duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı programı açıklanırken, derbilerin tarihleri de belli oldu

SPOR 08.09.2019, 11:13 08.09.2019, 11:16
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
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TFF, Süper Lig'in 4 - 17. hafta müsabaka programını açıkladı. Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir" denildi. Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarih ve saatleri de belli oldu. Program şu şekilde:


6. Hafta

28 Eylül Cumartesi

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta

27 Ekim Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

13. Hafta

1 Aralık Pazar

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

16. Hafta

22 Aralık Pazar

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

#süper lig #derbi
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6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
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12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
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7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
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5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
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2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
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