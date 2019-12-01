Süper Lig'de deprem! Tecrübeli teknik adam görevinden alındı
Süper Lig ekibinde bugün deprem yaşandı
SPOR 01.12.2019, 12:52 01.12.2019, 13:23
SÜPER Lig'in 13. haftasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz." denildi.
13 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET
Kasımpaşa, Özdeş yönetiminde ligde bu sezon 13 maçta üçer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşadı. Lacivert beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan maçta lider Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Lig'de son 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, 12 puanla 15. sırada yer alıyor.
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