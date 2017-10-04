Süper Lig yoksa Süper Amatör var

SÜPER Lig'e verilen milli aradan dolayı bu haftasonunda liglerde maç oynanmayacak. Ancak Alanyalı futbolseverler hem cumartesi, hem de pazar günü Antalya Süper Amatör Küme'de 2 maç izleyebilecek. Lige iddialı hazırlanan ancak istediği gibi bir başlangıç yapamayan Demir Asansör Payallarspor, Konaklı Stadyumu'nda cumartesi günü saat 15.00'de Antalya Halspor'u ağırlayacak. 4 puanla 5. sırada bulunan sarı siyahlı ekip, taraftarlarının da desteği ile 3 puanı alarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
GAZİPAŞA DERBİSİ
Antalya Süper Amatör Küme'de pazar günü ise derbi var. Pazar günü saat 15.00'de Gazipaşa Belediyespor'a konuk olacak olan Kestelspor, deplasmanda 3 puan kovalayacak. 8 puanla 2. sırada bulunan mavi beyazlı ekip, liderin 4 puan gerisinde bulunuyor. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise lider Konyaaltı Belediyespor'u ağırlayacak. Konaklı Stadyumu'ndaki maç pazar saat 15.00'de. Konaklıspor, ligde 2 puanla 7 sırada ve düşme hattının hemen üstünde yer alıyor.
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