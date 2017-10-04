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Süper Lig yoksa Süper Amatör var

Her hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor heyecanı yaşayan sporseverler bu hafta futboldan yoksun kalmayacak. SAL'da mücadele eden Payallarspor ve Konaklıspor, haftasonundaki maçlarını kendi evlerinde yapacaklar

Süper Lig yoksa Süper Amatör var

Her hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor heyecanı yaşayan sporseverler bu hafta futboldan yoksun kalmayacak. SAL'da mücadele eden Payallarspor ve Konaklıspor, haftasonundaki maçlarını kendi evlerinde yapacaklar

04 Ekim 2017 Çarşamba 23:58
Süper Lig yoksa Süper Amatör var
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SÜPER Lig'e verilen milli aradan dolayı bu haftasonunda liglerde maç oynanmayacak. Ancak Alanyalı futbolseverler hem cumartesi, hem de pazar günü Antalya Süper Amatör Küme'de 2 maç izleyebilecek. Lige iddialı hazırlanan ancak istediği gibi bir başlangıç yapamayan Demir Asansör Payallarspor, Konaklı Stadyumu'nda cumartesi günü saat 15.00'de Antalya Halspor'u ağırlayacak. 4 puanla 5. sırada bulunan sarı siyahlı ekip, taraftarlarının da desteği ile 3 puanı alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. 

GAZİPAŞA DERBİSİ

Antalya Süper Amatör Küme'de pazar günü ise derbi var. Pazar günü saat 15.00'de Gazipaşa Belediyespor'a konuk olacak olan Kestelspor, deplasmanda 3 puan kovalayacak. 8 puanla 2. sırada bulunan mavi beyazlı ekip, liderin 4 puan gerisinde bulunuyor. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise lider Konyaaltı Belediyespor'u ağırlayacak. Konaklı Stadyumu'ndaki maç pazar saat 15.00'de. Konaklıspor, ligde 2 puanla 7 sırada ve düşme hattının hemen üstünde yer alıyor. 

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Aytemiz Alanyaspor
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