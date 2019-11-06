Süper Lig takımının adı değişiyor! Karar verildi
Süper Lig ekibi Kayserispor'a yeni sponsor geldi. Kayserispor'un adı ligin ikinci yarısında HES Kablo Kayserispor olarak değişecek.
SPOR 06.11.2019, 15:38
ERCİYES Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak. Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti. Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin ikinci yarısından itibaren HES Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.
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