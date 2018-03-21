Süper Lig takımında 11 milyonluk skandal ortaya çıktı

KARDEMİR Karabükspor'da eski başkan Hikmet Ferudun Tankut dönemine dair hen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.
Kulüpte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında yeni yönetim tarafından dava açılan Tankut'un döneminde futbolcu izleme gideri olarak 2016/17 sezonuna ait 11 milyon TL'lik harcama belgesi yayınlandı.
SADECE OYUNCU İZLEMEYE 11 MİLYON TL
Fanatik'in haberine göre; Spor Toto 1. Lig'de bile birçok takımın bütçesi 10 milyon TL'yi aşmazken, Karabükspor'un yalnızca oyuncu izlemeye bu kadar para harcamış olması büyük yankı uyandırdı.
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