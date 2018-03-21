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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Süper Lig takımında 11 milyonluk skandal ortaya çıktı

Karabükspor'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski başkan Ferudun Tankut yönetiminde, sadece oyuncu izlemek için 11 milyon TL harcandığı ortaya çıktı

Süper Lig takımında 11 milyonluk skandal ortaya çıktı

Karabükspor'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski başkan Ferudun Tankut yönetiminde, sadece oyuncu izlemek için 11 milyon TL harcandığı ortaya çıktı

21 Mart 2018 Çarşamba 10:29
Süper Lig takımında 11 milyonluk skandal ortaya çıktı
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KARDEMİR Karabükspor'da eski başkan Hikmet Ferudun Tankut dönemine dair hen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Kulüpte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında yeni yönetim tarafından dava açılan Tankut'un döneminde futbolcu izleme gideri olarak 2016/17 sezonuna ait 11 milyon TL'lik harcama belgesi yayınlandı.

SADECE OYUNCU İZLEMEYE 11 MİLYON TL

Fanatik'in haberine göre; Spor Toto 1. Lig'de bile birçok takımın bütçesi 10 milyon TL'yi aşmazken, Karabükspor'un yalnızca oyuncu izlemeye bu kadar para harcamış olması büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
KarabüksporSüper LigFerudun TankutSkandal
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