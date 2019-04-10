Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

1/22 Euro Club Index, Süper Lig'in mevcut puan durumundan yola çıkarak bir sıralama belirledi.2/22 Euro Club Index, internet sitesinde yayınladığı puan durumuna göre şampiyon takımı ve küme düşecek takımları belirledi.3/22 1. Başakşehir: Yüzde 93,4 şampiyon. Puan: 75 4/22 2. Galatasaray: Şampiyonluk ihtimali yüzde 5,8. Puan: 66 5/22 3. Beşiktaş: Şampiyonluk ihtimali yüzde 0,8. Puan: 63 6/22 4. Trabzonspor: 56 puan 7/22 5. Yeni Malatyaspor: 47 puan 8/22 6. Kayserispor: 46 puan 9/22 7. Kasımpaşa: 45 puan 10/22 8. Antalyaspor: 45 puan 11/22 9. Konyaspor: 44 puan 12/22 10. Alanyaspor: 44 puan 13/22 11. Fenerbahçe: 44 puan 14/22 12. Rizespor: 42 puan 15/22 13. Sivasspor: 41 puan 16/22 14. Ankaragücü: 38 puan 17/22 15. Bursaspor: 36 puan 18/22 16. Göztepe: 36 puan 19/22 17. Akhisarspor: 32 puan 20/22 18. Erzurumspor: 28 puan