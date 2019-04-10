Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı...

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar
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Euro Club Index, Süper Lig'in mevcut puan durumundan yola çıkarak bir sıralama belirledi.

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Euro Club Index, internet sitesinde yayınladığı puan durumuna göre şampiyon takımı ve küme düşecek takımları belirledi.

3/221. Başakşehir: Yüzde 93,4 şampiyon. Puan: 75

1. Başakşehir: Yüzde 93,4 şampiyon. Puan: 75

4/222. Galatasaray: Şampiyonluk ihtimali yüzde 5,8. Puan: 66

2. Galatasaray: Şampiyonluk ihtimali yüzde 5,8. Puan: 66

5/223. Beşiktaş: Şampiyonluk ihtimali yüzde 0,8. Puan: 63

3. Beşiktaş: Şampiyonluk ihtimali yüzde 0,8. Puan: 63

6/224. Trabzonspor: 56 puan

4. Trabzonspor: 56 puan

7/225. Yeni Malatyaspor: 47 puan

5. Yeni Malatyaspor: 47 puan

8/226. Kayserispor: 46 puan

6. Kayserispor: 46 puan

9/227. Kasımpaşa: 45 puan

7. Kasımpaşa: 45 puan

10/228. Antalyaspor: 45 puan

8. Antalyaspor: 45 puan

11/229. Konyaspor: 44 puan

9. Konyaspor: 44 puan

12/2210. Alanyaspor: 44 puan

10. Alanyaspor: 44 puan

13/2211. Fenerbahçe: 44 puan

11. Fenerbahçe: 44 puan

14/2212. Rizespor: 42 puan

12. Rizespor: 42 puan

15/2213. Sivasspor: 41 puan

13. Sivasspor: 41 puan

16/2214. Ankaragücü: 38 puan

14. Ankaragücü: 38 puan

17/2215. Bursaspor: 36 puan

15. Bursaspor: 36 puan

18/2216. Göztepe: 36 puan

16. Göztepe: 36 puan

19/2217. Akhisarspor: 32 puan

17. Akhisarspor: 32 puan

20/2218. Erzurumspor: 28 puan

18. Erzurumspor: 28 puan 

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