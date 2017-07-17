Süper Lig kalecisi ByLock'tan tutuklandı

CUMHURİYET Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Bahadır’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan Bahadır, evinde gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır, tutuklandı. Oğuzhan Bahadır, Kastamonuspor 1966’ya, 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.