Süper Lig'in yeni takımından Avrupa'yı sallayacak transfer

SÜPER Lig'in yeni takımı Göztepe, transferde Ngando, Castro, Selçuk Şahin, Gouffran, Scarione, Rotman, Ghilas ve Muhammed Enes gibi isimlere imza attırdı. İzmir ekibi dün de Sabri Sarıoğlu ile her konuda anlaştı. Galatasaray'la sözleşmesi biten 32 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.
PATO'YLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, Çin Tianjin Quanjian takımında forma giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile temasa geçtiği iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği belirtilen Sepil'in, transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.
Sambacının bonservisi için Çin ekibine 4 milyon euro öneren Sepil'in, teklifin kabul edilmemesi halinde 1 milyon euro karşılığında kiralama yöntemine gitmek istediği kaydedildi.
PATO AYRILMAK İSTİYOR
Kariyerinde Milan ve Chelsea gibi takımların formasını giyen Pato'nun da Çin'den ayrılmak istediği ileri sürülüyor. Göz Göz, bu transferin gerçekleşmesi halinde sponsorluklardan gelir bekliyor.
GÖZTEPE İÇİN BÜYÜK REKLAM OLACAK
Göztepe başkanı Mehmet Sepil'in Pato transferiyle İzmir ekibinin tanıtımı için büyük fayda sağlayacağı, forma satışları ve reklam gelirleriyle futbolcunun giderlerini kapatmayı düşündüğü öğrenildi.
Pato Çin Süper Ligi'nde bu sezon 16 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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