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Süper Lig'in yeni takımından Avrupa'yı sallayacak transfer

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Çin Ligi'nde forma giyen ünlü golcü Alexandre Pato'nun menajeriyle İstanbul'da görüştü

Süper Lig'in yeni takımından Avrupa'yı sallayacak transfer

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Çin Ligi'nde forma giyen ünlü golcü Alexandre Pato'nun menajeriyle İstanbul'da görüştü

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:43
Süper Lig'in yeni takımından Avrupa'yı sallayacak transfer
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SÜPER Lig'in yeni takımı Göztepe, transferde Ngando, Castro,  Selçuk Şahin, Gouffran, Scarione, Rotman, Ghilas ve  Muhammed Enes gibi isimlere imza attırdı.  İzmir ekibi dün de  Sabri Sarıoğlu ile her konuda anlaştı.  Galatasaray'la sözleşmesi biten 32 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.

PATO'YLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Göztepe Başkanı  Mehmet Sepil'in,  Çin Tianjin Quanjian takımında forma giyen Brezilyalı golcü  Alexandre Pato ile temasa geçtiği iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle  İstanbul'da bir araya geldiği belirtilen Sepil'in, transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.

Sambacının bonservisi için  Çin ekibine 4 milyon euro öneren Sepil'in, teklifin kabul edilmemesi halinde 1 milyon euro karşılığında kiralama yöntemine gitmek istediği kaydedildi.

PATO AYRILMAK İSTİYOR

Kariyerinde  Milan ve  Chelsea gibi takımların formasını giyen Pato'nun da  Çin'den ayrılmak istediği ileri sürülüyor. Göz Göz, bu transferin gerçekleşmesi halinde sponsorluklardan gelir bekliyor.

GÖZTEPE İÇİN BÜYÜK REKLAM OLACAK

Göztepe başkanı  Mehmet Sepil'in Pato transferiyle  İzmir ekibinin tanıtımı için büyük fayda sağlayacağı, forma satışları ve reklam gelirleriyle futbolcunun giderlerini kapatmayı düşündüğü öğrenildi.

Pato  Çin Süper Ligi'nde bu sezon 16 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Süper LigGöztepe
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