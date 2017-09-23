Süper Lig: Gençlerbirliği:1 Başakşehir:0

MAÇTAN dakikalar (İlk yarı) 3 . dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın yaptığı ortayla ceza sahasının uzak köşesinde buluşan Serdar Özkan'ın plase vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 13 . dakikada Mevlüt Erdinç'in caza sahası dışından sert şutunda top Hopf'ta kaldı. 23 . dakikada Epureanu'nun kayarak topu kaybetmesinin ardından Zeki'nin vuruşunu Volkan ayaklarıyla kornere çeldi. 45 . dakikada Zeki'nin ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 51 . dakikada Skuletic'in ceza yayından vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 55 . dakikada Edin Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 68 . dakikada Visca'nın sağdan orta şut karışımı vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı. 84 . dakikada Mahmut'un kafa ile indirdiği topla kale sahasında buluşan Mevlüt'ün vuruşunda Skuletic son onda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 90+1 . dakikada Attamah'ın hatasını iyi takip eden Skuletic ayak koyarak topu filelere gönderdi. 1-0 Stat : 19 Mayıs Hakemler : Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Gençlerbirliği : Hopf xxx, Ahmet Oğuz x (Kamal Issah dk. 51 xx), Uğur xx (Halil İbrahim dk. 77 ?), Politevich xx, Luccas Claro xxx, Zeki xx, Ahmet İlhan xx (Rantie dk. 58 x), Scekic xx, Serdar Özkan xx, Khalili xx, Skuletic xxx Yedekler : Nihat Şahin, N'Diaye, Alper, Orhan, Mehmet Taş, Vedat Muriqi, Elvis Manu Teknik Direktör : Mesut Bakkal Medipol Başakşehir : Volkan Babacan xx, Clichy xx, Epureanu xx, Caiçara xx, Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Edin Visca x (Tunay dk. 80 ?), İrfan Can x (Mehmet Batdal dk. 64 x), Mahmut Tekdemir xx, Elia xx (Kerim Frei dk. 64 x), Mevlüt Erdinç x Yedekler : Mert Günok, Da Costa, Uğur Uçar, Alparslan, Mossoro, Tunay, Kerim Frei, Gökhan İnler, Mehmet Batdal, Stefano Napoleoni Teknik Direktör : Abdullah Avcı Gol : Skuletic (dk. 90+1) (Gençlerbirliği) Sarı kartlar : Ahmet Oğuz, Scekic, Politevich (Gençlerbirliği) Epureanu, Tunay (Medipol Başakşehir)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.