Süper Lig fikstür çekimi yapıldı: İşte Alanyaspor'un ilk maçı

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Bu önemli güne, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı

Süper Lig fikstür çekimi yapıldı: İşte Alanyaspor'un ilk maçı
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KULÜPLERİMİZ sezon içinde oynayacağı karşılaşmaların tarihlerinin belirleneceği fikstür çekimi yapıldı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayan fikstür çekimi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun derbileri 6, 9 ve 16. haftalarda oynanacak.

Süper Lig'de 1. hafta maçları:

•Sivasspor - Beşiktaş
• Fenerbahçe - Gazişehir
• Yeni Malatyaspor - Başakşehir
• Gençlerbirliği - Rizespor
• Kasımpaşa - Trabzonspor
• Kayserispor - Alanyaspor
• Konyaspor - Ankaragücü
• Denizlispor - Galatasaray
• Göztepe- Antalyaspor

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:

3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş

9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 21:37
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