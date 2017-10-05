Süper Lig ekibinde toplu istifa! Aynı anda bıraktılar

SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 5 yönetici, Başkan Murat Cavcav'la anlaşamadığını bildirerek görevi bıraktı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Biz aşağıda isimleri bulunanlar Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimi bugün itibariyle mümkün değildir.
Kamuoyuna saygılarımızla;
Asbaşkan Şahin Kartal,
Asbaşkan Arda Çakmak,
Genel Sekreter Sinan Gürsoy,
Sayman Hıfzı Kuruşa,
Basın Sözcüsü Hakan Kaynar"
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