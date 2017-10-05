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Süper Lig ekibinde toplu istifa! Aynı anda bıraktılar

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'la anlaşamadığını bildiren 5 yönetici, aynı anda görevi bıraktı

Süper Lig ekibinde toplu istifa! Aynı anda bıraktılar

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'la anlaşamadığını bildiren 5 yönetici, aynı anda görevi bıraktı

05 Ekim 2017 Perşembe 14:09
Süper Lig ekibinde toplu istifa! Aynı anda bıraktılar
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SÜPER Lig ekibi  Gençlerbirliği'nde 5 yönetici, Başkan Murat Cavcav'la anlaşamadığını bildirerek görevi bıraktı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz aşağıda isimleri bulunanlar  Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimi bugün itibariyle mümkün değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla;

Asbaşkan Şahin  Kartal,

Asbaşkan Arda Çakmak,

Genel  Sekreter Sinan Gürsoy,

Sayman Hıfzı Kuruşa,

Basın Sözcüsü  Hakan Kaynar"

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Gençlerbirliği Spor KulübüGençlerbirliğiHakan KaynarŞahin KartalErcan Ata
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