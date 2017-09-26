Süper Lig ekibinde Bulut dönemi!

ERTUĞRUL Sağlam ile yollarını ayıran Süper Lig 'in çiçeği burnunda ekibi Evkur Yeni Malatyaspor yeni hocasını buldu. Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.