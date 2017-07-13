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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk bahislerinde Beşiktaş'ı favori gösterdi. Listenin 2. sırasında F.Bahçe, 3. sırasında G.Saray var

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk bahislerinde Beşiktaş'ı favori gösterdi. Listenin 2. sırasında F.Bahçe, 3. sırasında G.Saray var

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:50
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
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İDDAA Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018  İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak üçüncü yıldızı formasına takan ve Pepe'yi kadrosuna katan  Beşiktaş, 2.10 otanla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

FENERBAHÇE 2., GALATASARAY 3. SIRADA

Mathieu Valbuena, Nabil Dirar,  Mehmet Ekici ve Kameni transferleriyle kadrosunu güçlendiren  Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 3.00 oran verilirken,  Belhanda, Gomis ve Maicon'u transfer eden  Galatasaray'ın şampiyonluğu için de 4.50 oran verildi.

TRABZONSPOR'A 1'E 30 ORAN

Şampiyonluk adaylarından Medipol  Başakşehir'e 10.00 oran verilirken,  Trabzonspor'a ise 30.00 oran verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bordo Mavili TakımSarı LacivertlilerSarı KırmızılılarMathieu ValbuenaYounes Belhanda
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