Süper Lig'de ilk 3 hafta programı açıklandı!

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

MALATYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENEBİLİR

Bununla birlikte, Medipol Başakşehir FK'nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi ve Play-Off Turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek. Ligde 1. Hafta oynanacak Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, ekiplerin Avrupa kupalarında bir üst tura erişmeleri halinde her iki takımın da eşit dinlenme sürelerine sahip olamayacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenecek." ifadelerine yer verildi.