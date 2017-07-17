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Süper Lig'de bir bomba daha

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’dan sol bek oyuncusu Kaan kanak’ı renklerine bağladı

Süper Lig'de bir bomba daha

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’dan sol bek oyuncusu Kaan kanak’ı renklerine bağladı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:10
Süper Lig'de bir bomba daha
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SÜPER Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Evkur Yeni Malatyaspor, defansını Eskişehirspor’dan 27 yaşındaki Kaan Kanak’ı alarak güçlendirdi. Başkan Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Kaan, transferinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Evkur Yeni Malatyaspor’un büyük bir camia olduğunu kaydeden Kaan, “Öncelikle transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başkanıma teşekkür ediyorum. Uzun süredir görüşme halindeydik. Burada başarılı olmaya geldim. Attığım imza her iki taraf için de hayırlı olur inşallah” dedi. Kaan Kanak, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’da 25 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol attı. 

Tecrübeli oyuncunun transferinin teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporuyla gerçekleştirildiği belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Kaan KanakEvkurYeni MalatyasporEskişehirspor’
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