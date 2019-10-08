Süper Lig'de bir ayrılık daha! Yollar ayrıldı
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'da deneyimli teknik adam Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.
SPOR 08.10.2019, 15:55 08.10.2019, 15:56
DENİZLİSPOR'DA 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.
5 HAFTADA GALİBİYET ALAMADI
Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.
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