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Süper Lig'de ayrılık yakın! Masada görüşmeler başladı

Süper Lig takımında teknik direktörün geleceği tartışılmaya başlandı

SPOR 06.10.2019, 12:20 06.10.2019, 12:22
Süper Lig'de ayrılık yakın! Masada görüşmeler başladı
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ALINAN ağır yenilgi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden İldiz'e sert eleştiriler yöneltirken, yönetimin deneyimli teknik adamla milli arada toplantı yapacağı kaydedildi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Yücel İldiz konusunda önemli açıklamalarda bulunarak ayrılık sinyalleri verdi. Şu an Yücel İldiz’in görevinin başında olduğunu ancak ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini belirten Fırat, “Henüz Denizli’ye dönüp durum değerlendirmesi yapmadık. Elbette ki gereken toplantıları yapacağız. Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak" diye konuştu.

#Yeni Malatyaspor #süper lig #BtcTurk
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