Süper Lig'de ayrılık! Bir hoca daha gitti
Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Göztepe'de alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Tamer Tuna görevinden istifa etti.
SÜPER Lig'de milli aranın ardından üst üste önce Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1, ardından evinde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tuna yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'de 15. sırada bulunuyordu. İzmir temsilcisi Süper Lig'de 9 maçta 9 puan toplarken 8 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü.
SAMET AYBABA DA AYRILDI
Süper Lig'in bir diğer temsilcisi Kayserispor da dün Samet Aybaba istifa etmiş, yönetim ise Aybaba'nın istifa kararını onaylamıştı. Samet Aybaba, 4-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna şu cevabı vermişti: Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri'de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız.
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