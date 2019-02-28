Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Akhisarspor ile oynayacağı maçın hakemi Serkan Tokat olarak belirlendi.

Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi: 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen 1

6.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 12:23
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