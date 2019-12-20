Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

PAZAR günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak. Süper Lig'in 16. hafta heyecanı bugün, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor-Trabzonspor ve Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



BUGÜN

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



21 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat



22 ARALIK PAZAR

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır



23 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek