Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak
PAZAR günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak. Süper Lig'in 16. hafta heyecanı bugün, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor-Trabzonspor ve Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
BUGÜN
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 ARALIK CUMARTESİ
15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat
22 ARALIK PAZAR
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek
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|İmsak
|06:33
|Güneş
|07:59
|Öğle
|13:00
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Adana Demirspor
|16
|21
|10. Balıkesirspor
|15
|20
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10