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Süper Kupa maçının başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin saatinin değiştiği açıklandı

SPOR 05.08.2019, 22:00 05.08.2019, 22:02 Enes Subaşı
Süper Kupa maçının başlama saati değişti
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 21.30'a alındığı belirtildi.

#Süper Kupa #Galatasaray #Akhisarspor
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