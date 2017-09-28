Sunucu, Fenerbahçe’ye hakaret içeren atkılı fotoğrafı yüzünden kovuldu

FENERBAHÇE'YE hakaret içeren Galatasaray atkısıyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayılan Bein Sports sunucusu Pınar Bekbölet’in işine son verildi.

Atkıdaki N.K.F.V.A.S'nin anlamı ise "Ne kadar Fenerli varsa anasını s..."

Bein Sports’ta bir süredir programlar hazırlayan Bekbölet, fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ve Fenerbahçe taraftarlarının yoğun tepkisinin ardından kişisel Twitter hesabından bir özür metni yayınlamıştı.

Özür metnine rağmen Bekbölet’in 10 yıl önce çekilen bu fotoğrafı işinden olmasına neden oldu. Bekbölet atkıdaki kısaltmanın anlamını bilmediğini ifade etmişti.