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Sunucu, Fenerbahçe’ye hakaret içeren atkılı fotoğrafı yüzünden kovuldu

Bein Sports'ta sunuculuk yapan Pınar Bekbölet'in Fenerbahçe'ye hakaret içeren Galatasaray atkısıyla çekilen fotoğrafı başına bela oldu. Bekbölet atkıdaki ifadenin anlamını bilmediğini ve fotoğrafın 10 yıl önce çekildiğini ifade etse de Bein Sports, Bekbölet'in işine son verdi

Sunucu, Fenerbahçe’ye hakaret içeren atkılı fotoğrafı yüzünden kovuldu

Bein Sports'ta sunuculuk yapan Pınar Bekbölet'in Fenerbahçe'ye hakaret içeren Galatasaray atkısıyla çekilen fotoğrafı başına bela oldu. Bekbölet atkıdaki ifadenin anlamını bilmediğini ve fotoğrafın 10 yıl önce çekildiğini ifade etse de Bein Sports, Bekbölet'in işine son verdi

28 Eylül 2017 Perşembe 10:48
Sunucu, Fenerbahçe’ye hakaret içeren atkılı fotoğrafı yüzünden kovuldu
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FENERBAHÇE'YE hakaret içeren Galatasaray atkısıyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayılan Bein Sports sunucusu Pınar Bekbölet’in işine son verildi.

pınar bekbölet atkı ile ilgili görsel sonucu

Atkıdaki N.K.F.V.A.S'nin anlamı ise "Ne kadar Fenerli varsa anasını s..."

Bein Sports’ta bir süredir programlar hazırlayan Bekbölet, fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ve Fenerbahçe taraftarlarının yoğun tepkisinin ardından kişisel Twitter hesabından bir özür metni yayınlamıştı.

Özür metnine rağmen Bekbölet’in 10 yıl önce çekilen bu fotoğrafı işinden olmasına neden oldu. Bekbölet atkıdaki kısaltmanın anlamını bilmediğini ifade etmişti.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 11:10
Anahtar Kelimeler:
Pınar BekböletATKINkfvas
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