Sun Prime C-Lounge tam not aldı

SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor 'un geçtiğimiz haftasonu oynadığı Galatasaray karşılaşmasında ikram hizmeti Sunprime C-Lounge Hotel tarafından yapıldı. Otel personeli karşılaşma boyunca yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Turuncu yeşilli kulübün satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin verdiği ikram hizmetini Galatasaray maçında Sunprime C-Lounge Hotel verdiğini belirterek, "Sunprime C-Lounge Hotel'in ortaklarından Şükrü Cimrin'e, otel yönetimi ve personeli adına yaptıkları jestinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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