Sumudica kulübede olmayacak

BAŞAKŞEHİR maçının uzatma dakikalarında hakemle tartışıp, tribüne gönderilen Kayserispor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Marius Sumudica'nın 20.04.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bu kararla, 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Sumudica, Alanyaspor maçını tribünden izleyecek.

