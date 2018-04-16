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Sumudica iddialı! Başakşehir'e...

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "(Medipol Başakşehir maçı) Öyle kolay maç olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyor bizim de bazı hedeflerimiz var." dedi

Sumudica iddialı! Başakşehir'e...

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "(Medipol Başakşehir maçı) Öyle kolay maç olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyor bizim de bazı hedeflerimiz var." dedi

16 Nisan 2018 Pazartesi 21:46
Sumudica iddialı! Başakşehir'e...
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KULÜP tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında konuşan Rumen  teknik adam, Gençlerbirliği maçının geride kaldığını ara vermeden deplasmanda  oynayacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladıklarını belirtti.
 
Rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan Sumudica,  kendilerinin de hedeflerinin olduğunu kaydetti.
 
Sumudica, maçın iki taraf açısından da kolay geçmeyeceğini ifade  ederek, şöyle konuştu:
 
"Dünkü maç geçti gitti. İki maç arasındaki zaman gerçekten çok kısa.  Cuma günü Başakşehir'e karşı oynayacağız. Oyuncularım için kolay değil.  Kazandıkları zaman mutlu oluyorlar. Dünkü oyunu kafalarından atıp gelecek maça  konsantre olmaları lazım. Rakibimiz şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takım. İlk  maçta evimizde berabere kalmıştık. Oynayacağımız takım kazanmak için sahaya  çıkacak. Takımımız bu maça da iyi hazırlanacak. Öyle kolay maç olmadığını tüm  Türkiye'ye göstereceğiz. Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyor bizim de bazı  hedeflerimiz var. Cuma günü kolay maç olmadığını herkese göstereceğiz."
 
Sumudica, galip geldikleri maçlarda çok yedikleri ve takımda bir  savunma sorununun olup olmadığı yönündeki soruya, "Ben hücum oyununu seviyorum.  Maçı 1-0 kazanmaktansa 3-2 kazanmayı tercih ediyorum. Evimizde oynadığımız 3 maçı  da 3-2 kazandık. Ligin ilk devresinde de attığımız gol yediğimizden fazlaydı.  Oyuncularım gol yememek skoru korumak, puan kaybetmemek için çok  endişeleniyorlar, ondan dolayı da gol yiyorlar." şeklinde cevap verdi.
 
Antrenman
 
Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında  deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden  başladı.
 
Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda düz koşunun ardından pas  organizasyonları ve şut çalışması yaptı.

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SumudicaKayserisporMedipol BaşakşehirMarius Sumudica
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