Sultanlar deplasmanda güldü

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ise "Kepez'in Genç Sultanlar ı deplasman ve seyirci baskısını yenmeye başladı. Artık Kepez'in voleybolda geleceği genç sultanların ellerinde" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Ellerinden tutup spora kazandırdığımız çocuklarımız A takıma yükseldi. Artık rakip tanımaz bir ekip oldular. Voleybol takımımızın başarıları daim olsun" dedi.

MARMARİS Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Kepez Belediyespor genç bir kadroyla çıktı. Karşılaşmanın ilk setinde öne geçen Kepez, çekişmeli geçen maçın sonunda rakibini 3-2 mağlup etti.

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