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Süleyman Atlı dünya ikincisi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Rus güreşçi Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı

SPOR 20.09.2019, 18:08
Süleyman Atlı dünya ikincisi
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DÜNYA Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda  mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya  elde etti. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada milli  güreşçi, finalde Rusya'dan Zavur Uguev ile karşılaştı. İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde  rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik  üstünlükle yenilerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
 

#Süleyman Atlı
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