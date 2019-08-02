Subaşı ve Ceyhan'dan Yeni Alanya'ya teşekkür 

ALANYA'YA tatil için gelen, aynı zamanda Gala TV'de 'Spor, Sanat, Panorama' adlı programı hazırlayan Subaşı ve Ceyhan, Dim Medya A.Ş'yi de ziyaret ettiler. Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen'e destekleri için teşekkür plaketi sunan Subaşı ve Ceyhan, aynı zamanda Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'le de programları için bir röportaj yaptılar. Subaşı ve Ceyhan, Dim'e KGK, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ve Alanya'da amatör sporlara verilen öneme ilişkin sorular yönelttiler. Alanya ve Alanyaspor dostu isimler, Alanya'nın tanıtımına yönelik çekimler de yaptıktan sonra Alanya'dan ayrıldılar.