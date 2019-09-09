banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Subaşı ve Ceyhan'dan Tanrıyaşükür'e plaket

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve Sanatçı Şebnem Ceyhan'ın Gala TV'de hazırlayıp sunduğu Spor Sanat Panorama programı TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Muhammed Tanrıyaşükür'ü makamında ziyaret ederek futbol camiası için uaptığı çalışmalar ve Spor Sanat Panorama programına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket verdiler.

SPOR 09.09.2019, 14:18
Subaşı ve Ceyhan'dan Tanrıyaşükür'e plaket
banner404

GENÇ Başkan Özgür Subaşı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Ali Tanrıyaşükür başkanımızın İstanbul Amatör Spor Kulüpleri için yaptığı çalışmalar ortadadır. Türk futboluna ve Amatör Spor Kulübü camialarına elinden geldiğince hizmet eden TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az” dedi. Ali Tanrıyaşükür de Özgür Subaşı’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken; '2019-2020 futbol sezonunda sahada mücadele eden tüm takımlarımıza oynayacagı müsabakalarında Fair Play ve centilmence geçmesini temenni ederim. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim.' ifadelerini kullandı. Ayrıca 'Spor Sanat Panorama programını hazırlayan sunan amatör kulüpleri ekranlara taşıyan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan'a teşekkür ederiz.' dedi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:27
Öğle 13:00
İkindi 16:34
Akşam 19:23
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545