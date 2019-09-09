Subaşı ve Ceyhan'dan Tanrıyaşükür'e plaket
İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve Sanatçı Şebnem Ceyhan'ın Gala TV'de hazırlayıp sunduğu Spor Sanat Panorama programı TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Muhammed Tanrıyaşükür'ü makamında ziyaret ederek futbol camiası için uaptığı çalışmalar ve Spor Sanat Panorama programına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket verdiler.
GENÇ Başkan Özgür Subaşı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Ali Tanrıyaşükür başkanımızın İstanbul Amatör Spor Kulüpleri için yaptığı çalışmalar ortadadır. Türk futboluna ve Amatör Spor Kulübü camialarına elinden geldiğince hizmet eden TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az” dedi. Ali Tanrıyaşükür de Özgür Subaşı’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken; '2019-2020 futbol sezonunda sahada mücadele eden tüm takımlarımıza oynayacagı müsabakalarında Fair Play ve centilmence geçmesini temenni ederim. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim.' ifadelerini kullandı. Ayrıca 'Spor Sanat Panorama programını hazırlayan sunan amatör kulüpleri ekranlara taşıyan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan'a teşekkür ederiz.' dedi.
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