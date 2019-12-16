Subaşı ve Ceyhan'dan amatör kulüplere destek

HER haftasonu cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında Mavi Karadeniz TV'de Spor Sanat Panorama adlı programı yapan Subaşı ve Ceyhan, kulüp başkanları, duayen teknik direktörler ve eski futbolcuları konuk ediyorlar. Türkiye’nin en genç spor kulüp başkanı olan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü'nün Alanya ve Alanyaspor dostu başkanı Özgür Subaşı, sporun gündemini belirleyen önemli konukları ağırladıklarını belirterek "İnşallah en iyisini yapacağız. Amatör spor kulübü camialarını gündeme taşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. 10 senedir ben de amatör spor kulübü başkanlığı yapıyorum. Elimizden geldiğince zor şartlarda mücadele eden bütün amatör spor kulübü camialarımızı ekrana çıkaracağız. Her hafta hocalarımızın yanında spor kulüplerimizin başkanlarını da misafir etmek istiyoruz. Amatör spor kulüplerimize de bizlere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.