Subaşı ve Ceyhan'dan amatör kulüplere destek
Amatör spor kulüplerine verdiği destekle gönülleri kazanan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü'nün genç başkanı Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan, Mavi Karadeniz TV kanalında Türkiye genelindeki amatör spor kulüplerinin tanıtımını yapmaya devam ediyorlar
HER haftasonu cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında Mavi Karadeniz TV'de Spor Sanat Panorama adlı programı yapan Subaşı ve Ceyhan, kulüp başkanları, duayen teknik direktörler ve eski futbolcuları konuk ediyorlar. Türkiye’nin en genç spor kulüp başkanı olan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü'nün Alanya ve Alanyaspor dostu başkanı Özgür Subaşı, sporun gündemini belirleyen önemli konukları ağırladıklarını belirterek "İnşallah en iyisini yapacağız. Amatör spor kulübü camialarını gündeme taşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. 10 senedir ben de amatör spor kulübü başkanlığı yapıyorum. Elimizden geldiğince zor şartlarda mücadele eden bütün amatör spor kulübü camialarımızı ekrana çıkaracağız. Her hafta hocalarımızın yanında spor kulüplerimizin başkanlarını da misafir etmek istiyoruz. Amatör spor kulüplerimize de bizlere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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