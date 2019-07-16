Subaşı ve Ceyhan'a bayan kaymakamdan teşekkür plaketi

ÇATALCA Ziya Altınoğlu Stadında Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 27. Çatalca Kaymakamlık Kupası Şöhretler ve final maçı öncesi 'Spor Sanat Panaroma' programını hazırlayıp sunan genç başkan Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan Gala TV'de yaptıkları spor camiasında yeterince ses getiren ve beğeniyle takip edilen amatör fubol kulüplerini hem gündemde tutan ikili, İstanbul Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel'den plaket aldılar. Genç başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada,' Başta Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, spor camiasının duayen teknik direktörü Güvenç Kurtar , Çatalca Spor Kulübü Başkanı Hasan Gökçe, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel , Çatalca İlçe ve Spor Müdürü Seyithan Dağıştanlı olmak üzere ismi geçen herkese bu güzel organizasyona destek verdikleri için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.