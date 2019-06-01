Subaşı'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tebrik

TÜRK futbolunda yeni dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 174 oy alan Nihat Özdemir, TFF’nin yenibaşkanı seçildi. Alanya ve Alanyaspor dostu, İstanbul Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı yeni seçilen TFF Başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etti. Subaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada ‘Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda tek listeyle yapılan genel kurulda Nihat Özdemir başkanlığa seçildi. Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna hayırlı olsun Türk futbolunda yeni sayfa açıldı’ dedi.





Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 16:25