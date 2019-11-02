Suat Arıcan: Hiç hata yapmadan maçı kazandık

SÜPER Lig'in 10’uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Bordo mavililer bu sonuçla 9 maç sonra evinde kaybederken, ligde üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Ligde iki maçtır kazanamayan konuk ekip ise bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Suat Arıcan, karşılaşma öncesi maçın çok zor olacağını bildiklerini belirtti ve, "Çünkü Trabzonspor kendi sahasında çok coşkulu oynayan ve maçın ilk yarım saatlerinde gol atma yüzdesi en yüksek olan takımdı. Onun bilincindeydik. Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık. Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışıyla bu açıkları kapattık. Bu hafta hiç oynamayan Borges'i oyuna dahil ettik, bize çok fayda sağladı.'' dedi.

Hata yapmadan maçı kazandıklarını vurgulayan Arıcan, ''Beto bugün inanılmaz bir oyun sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe taraftarına da sesleniyorum; Şartlar ne olursa olsun bu oyunculara sahip çıkmamız lazım. Çünkü onlar her şeyi başarabilirler. Ama bugün, ama yarın. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekçi konuşmak gerekirse hedefimiz puan ve puanlar almaktı ama çok zor deplasman olduğunu, çok iyi mücadele etmek gerektiğini biliyorduk. Çok iyi de mücadele ettik. Golü bulduktan sonra özgüvenle mücadele gücümüz arttı. Bu güvenle maçı sonuna kadar götürdük. Hiç hata yapmadan maçı kazandık" diye konuştu.