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Sualtı Ragbisi Alanya'da

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2018 yılı etkinlik takviminde yer alan Sualtı Ragbisi U21 Federasyon Kupası müsabakaları bugün saat 14.00'de Alanya'da başlayacak

Sualtı Ragbisi Alanya'da

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2018 yılı etkinlik takviminde yer alan Sualtı Ragbisi U21 Federasyon Kupası müsabakaları bugün saat 14.00'de Alanya'da başlayacak

22 Mart 2018 Perşembe 23:56
Sualtı Ragbisi Alanya'da
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ALANYA Belediyesi Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek Sualtı Ragbisi U21 Federasyon Kupası müsabakalarına 8 spor kulübünden 6 kadın ve 8 erkek takım katılacak. Yarışmalarda Türkiye'yi Uluslararası müsabakalarda temsil edecek Sualtı Ragbisi Milli Takımı'nın aday kadrosu da belirlenecek. Geçen yıl Avrupa Şampiyonluğu kazanılan sualtı ragbisinde kupa mücadelelerinin kapanış ve ödül seremonisi ise 25 Mart Pazar saat 12.30'da yapılacak. TSSF Başkanı Şahin Özen, Federasyon Kupası organizasyonuna destek veren Alanya Belediyesi, Antalya ve Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve emeği geçen tüm resmi yetkililer ile organizasyon ekibine teşekkür etti.  
SUALTI RAGBİSİ NASIL OYNANIR?
3,5-5 metre derinliğe sahip havuzlarda iki rakip takım arasında oynanan sualtı ragbisinde oyunun amacı, içinde tuzlu su konsantresi bulunan topun, oyun alanının karşılıklı dip kenar köşelerinde bulunan kaleler içine sokularak sayı elde etmek.

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