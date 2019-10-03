Strongman Şampiyonlar Ligi Alanya Grandprıx'i TV ekranlarında
Gezegenin en güçlü sporcularının yarıştığı ve 13 ülkede yapılan 16 yarıştan oluşan Strongman Şampiyonlar Ligi’nde Alanya yarışları dünya takviminde 3. yarış olarak yer alarak 19-20 Nisan tarihlerinde Alanya’da başarıyla gerçekleştirilmişti. 112 ülkede yayınlanan Strongman Şampiyonlar Ligi yarışları 120’den fazla TV kanalında yer alıyor ve yıl içinde 1 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor.
TÜRKİYE'DE Strongman Şampiyonlar Ligi yarışlarının yayın hakkı sahibi Dmax TV kanalıdır. Alanya’da düzenlenen yarışları sporseverler 05.10.2019 Cumartesi günü saat 17.55’de 50 dakikalık program olarak seyredebilirler. Diğer yarışlar da her hafta Cumartesi günü aynı saatte bu kanaldan izlenebilir.Strongman Şampiyonlar Ligi Türkiye Direktörü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı :’19-20 Nisan tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Strongman Şampiyonlar Ligi’nin 16 yarışlık serisinin 3. ayağı olan Alanya-Türkiye Grandprix’i 112 ülkede düzenli olarak yer alıyor ve Alanya’mız da bu 112 ülkede 120’den fazla ulusal kanalda 50 dakikalık bölümler halinde yayınlanmaya başladı ve milyonlarca izleyiciye Alanya’nın güzellikleriyle birlikte Alanya’mızı ve Türkiye’mizi tanıtıyor.Türkiye’de Dmax Kanalında yayınlanan Strongman yarışlarının Alanya etabı 05 Ekim 2019 Cumartesi günü 17.55’de Dmax ekranlarında olacak. Diğer yarışlar da her cumartesi aynı saatte izlenebilir.Bu muhteşem görsel şovu Alanya’da gerçekleştirmemizde büyük destekleri olan başta Alanya Belediyesi, Cleopatra Ink ve 7/24 Transfer olmak üzere tüm destekçilerimize bir kez daha teşekkür ederiz.’
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|19:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2