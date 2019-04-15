Strongman'da sürpriz Türk

BULGAR sporcu Bedo Haichkian son dakikada sakatlanınca organizasyon komitesi ile yapılan değerlendirme sonucu, yarışa Türkiye’den Fatih Karaca dahil edildi. Türkiye’deki ulusal strongman müsabakalarında tecrübe kazanmış genç bir sporcu olan Karaca, 1994 doğumlu, 191 cm boyunda ve 142 kg ağırlığında. MLO Strongman Şampiyonlar Ligi Türkiye yarışları sorumlusu Şükrü Cimrin, "Alanya’da yapılacak yarışa bir Türk sporcumuzun da dahil edilmesi ve çok tecrübeli sporcularla bir arada ve onlara karşı mücadele edecek olması bizim kadar organizasyon merkezi tarafından da sevinçle karşılandı. Böylelikle mücadeleler seyircilerimiz açısından daha heyecanlı geçecek ve Türk sporcularımızın da bu ligde yarışıyor olması Türkiye’de Strongman sporcularının artmasını teşvik edecek. Strongman olmak için çok katı bir disiplinle gerek fitness, gerek beslenme gibi konularda ciddi bir adanmışlık gerekiyor. Fatih Karaca’yı Alanya’da görmekten mutluluk duyacağız. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

