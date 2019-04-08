Strongman adayları belli oldu

ALANYA'YA gelecek sporcular 5 ayrı yarışta puan toplayarak 13 ülkeyi dolaşan ligdeki puanlarını yükseltmeye çalışacaklar. Alanya Gransprix’i organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin tarafından yapılan açıklamada, MLO Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinde her yarışta 20 bin Dolar ödül dağıtıldığı ve yıl boyunca 350 bin Dolar toplam ödüle ulaşıldığı bildirildi. Alanya’daki toplam 5 kategorideki yarışlardan ilki 19 Nisan’da saat 15.00’da Kleopatra Plajı'nda yapılacak. Diğer 4 yarış ise 20 Nisan saat 14.00’da başlayarak İskele Meydanı Şelale önü bölgesinde gerçekleştirilecek. Yarışları izlemenin ücretsiz olduğunu söyleyen organizasyon yetkilileri, tüm Alanya halkını yarışlara davet etti.

İşte yarışacak sporcuların listesi:

1.Alex Moonen (Hollanda)

2.Jarno Kirsela (Finlandiya)

3.Johan Espenkrona (İsveç)

4.Will Baggott (İngiltere)

5.Sean O Hagan (İrlanda)

6.Travis Ortmayer (USA)

7.Dennis Kohlruss (Almanya)

8.Bedo Haichkian (Bulgaristan)

9.Mika Torro (Finlandiya)

10.Amin Manavi (İran)

11.Nill Saybe (USA/Honduras)

12.Aurelien Le Jeune (Fransa)

Organizasyon destekçileri ise şöyle:

Alanya Belediyesi Cleopatra Ink

Sunprime C-Lounge Hotel

ALTAV

ALTİD

ALTSO

Göçmentürk Toyota Otomotiv

Sette Home & Garden

7/24 Transfer

Hard Line Nutririon Sporcu Besinleri

Dumlu Özcan Madencilik Provitanya Sporcu Gıdaları

Oba Time Hotel

2Base Emlak