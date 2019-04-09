Strongman adayları belli oldu

ALANYA'YA gelecek olan sporcular, 5 ayrı yarışta puan toplayarak, 13 ülkeyi dolaşan ligdeki puanlarını yükseltmeye çalışacaklar. Alanya Gransprix’i Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin tarafından yapılan açıklamada, MLO Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinde her yarışta 20 bin Dolar ödül dağıtıldığı ve yıl boyunca 350 bin Dolar toplam ödüle ulaşıldığı bildirildi. Alanya’daki toplam 5 kategorideki yarışlardan ilki 19 Nisan günü saat 15.00’de Kleopatra Plajı'nda yapılacak. Diğer 4 yarış ise 20 Nisan saat 14.00’de başlayarak İskele Şelale Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Yarışları izlemenin ücretsiz olduğunu söyleyen organizasyon yetkilileri, tüm Alanya halkını yarışlara davet etti.

İşte yarışacak sporcuların listesi:



1.Alex Moonen (Hollanda)

2.Jarno Kirsela (Finlandiya)

3.Johan Espenkrona (İsveç)

4.Will Baggott (İngiltere)

5.Sean O Hagan (İrlanda)

6.Travis Ortmayer (USA)

7.Dennis Kohlruss (Almanya)

8.Bedo Haichkian (Bulgaristan)

9.Mika Torro (Finlandiya)

10.Amin Manavi (İran)

11.Nill Saybe (USA/Honduras)

12.Aurelien Le Jeune (Fransa)

