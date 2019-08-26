Statta gerginlik! Terim çok kızdı, Albayrak müdahale etti

GALATASARAY'da Mbaye Diagne Konyaspor maçını da boş geçti. Takım 10 kişi oynarken Fatih Terim tarafından 86. dakikada oyundan alındı. Tabelada isminin gözükmesinin ardından TT Stadyumu'nda uğultular yükseldi. Bazı taraftarlar Diagne'ye kısa süreli tepki gösterirken sonrasında alkışlarla kenara geldi.

FATİH TERİM'İN TEPKİSİ

Milliyet'in haberine göre; Taraftarın alkışına ise golcü isim alkışla cevap verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.

ALBAYRAK ALKIŞLADI

Öte yandan tribünde bulunan Abdurrahim Albayrak'ın Diagne oyundan alınırken arkasındaki seyirciye yıldız ismi alkışlaması yönünde jest yaptı.