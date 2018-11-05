Stat kavgası sokağa taştı

AYTEMİZ Alanyaspor tribünlerine son haftalarda bir şeyler oluyor. Turuncu yeşilli tribünlerin önceki yıllarda yaptığı koreografi ve tribün şovlarının yerini son zamanlarda kavgalar alıyor. Hemen her maçta bir kavganın çıktığı Kuzey Kale Arkası'nda, son oynanan Yeni Malatyaspor maçında da kavga çıktığı öğrenildi. Kuzey Kale Arkası tribününde çıkan olaylar ise maçın önüne geçti. Mücadelenin son anlarında Kale Arkası Grubu ile Yörükler Grubu arasında kavga çıktığı ve olayların sokağa kadar taştığı öğrenildi. Çıkan bu kavga her iki grup arasında gerginliğe yol açarken, Şimşekler Grubu'nun da olayların içine girerek Yörükler ile kavga ettiği bildirildi. Stadyumda başlayan kavganın sebebi öğrenilemezken, Yörükler Grubu'nun olaylardan dolayı Şimşekler'in lokalini bastığı ve grubun lideri Fatih Aslan'ı çağırdığı, Aslan'ın da gelmeyeceğini söylemesi üzerine Yörükler'in mekana zarar verdiği belirtildi. Şimşekler lideri Aslan'ın da olayların ardından karakola giderek şikayetçi olduğu gelen bilgiler arasında.

'ÖNLEM ALINMALI'

Taraftarlar arasında yaşanan bu gerginliğin ardından görüşlerine başvurduğumuz Yeni Alanya Spor Yazarı ve Alanyaspor Taraftarlar Derneği (ALTAD) Kurucusu Veysel Okşar, Alanyaspor yönetiminin acil önlem alması gerektiğini söyledi. Okşar "Eğer Alanyaspor yönetimi önlem almazsa daha vahim olaylar bizi bekliyor. Bu daha buzdağının görünen yüzü" ifadelerini kullandı.

