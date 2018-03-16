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Stada engel olmuştu, bu evin sahibi milyoner oldu

Chelsea'nin yeni stadının inşaatına engel olan aile, 20 milyon euro karşılığında davadan vazgeçti

Stada engel olmuştu, bu evin sahibi milyoner oldu

Chelsea'nin yeni stadının inşaatına engel olan aile, 20 milyon euro karşılığında davadan vazgeçti

16 Mart 2018 Cuma 14:54
Stada engel olmuştu, bu evin sahibi milyoner oldu
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CHELSEA yeni stat inşaatına engel olan Crosthwaite ailesiyle anlaşmaya vardı. Yeni stat projesinin hemen dibinde evleri bulunan aile, inşaatın evin ışığını kapayacağı gerekçesiyle dava açmıştı.

Ancak konuyla ilgili bilirkişi raporları ve mahkemenin seyri pek de ailenin istediği gibi gitmedi. Bunun üzerine Crosthwaite'ler, Londra kulübüyle anlaşmaya karar verdi.

AİLEYE 20 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Taraflar arasında yapılan görüşmelerden anlaşma çıktı ve sorun çözüldü. Aileye ödenen miktar yaklaşık 20 milyon euro. Böylece İngiliz ekibinin yeni stadının önünde bir engel kalmamış oldu. Artık Chelsea'nin yeni stadının inşaatı başlayacak ve 2023'e yetişecek.

İnşaatı en az üç yıl sürmesi beklenen 60 bin kişilik yeni stadyumun 1 milyar sterlin yapım maliyeti olacağı belirtiyor.

(Skorer)

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