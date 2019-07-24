SporTurkey eylülde açılıyor

ANTALYA Fuarcılık Yönetim ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek ANFAŞ SporTurkey, 4 Eylül'de kapılarını açıyor. ANFAŞ EXPO Fuar merkezinde açılacak fuarda, spor ekipmanları ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim ve programları, spor merkezleri, sağlık ve fitness kulüpleri gibi sektörlerin tüm firmaları buluşacak.



Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası milli takım seçmeleri de SporTurkey ile eş zamanlı olarak 4-8 Eylül'de gerçekleştirilecek.



SporTurkey, sporla ve sağlıklı yaşamla ilgili en yeni bilgilerin ve teknolojilerin buluştuğu fuar olmakla birlikte; firmalara sektörel pazarın içerisindeki yeni gelişmeleri tanıma ve hedef kitleyle bir araya gelme imkânı da verecek. Bunun yanı sıra SporTurkey'de miniklere yönelik renkli aktiveler ve öğretici eğitimler de etkinlik programı içerisinde yer alacak. Ebeveynler ise çocuklarının sportif gelişimleri ve kazanımları için onlara yön verebilecek kurumları daha yakından tanıma fırsatı edinecek. Sporun geniş ve kapsamlı alanında yer alan profesyonelleri tek çatı altında buluşturacak olan organizasyon ANFAŞ SporTurkey, spora gönül vermiş her yaştan insanı 4-8 Eylül tarihleri arasında, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşmaya davet ediyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 19:28