Sporting Lizbon: 2 - Fenerbahçe: 1 - İşte maçın golleri ve özeti

FENERBAHÇE Futbol Takımı, İsviçre'nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında Portekiz’in Sporting Lizbon takımıyla ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. 32. dakikada, ceza sahasına yapılan ortada boşa çıkan kaleci Volkan'ın hatasını değerlendiren Bas Dost, topu ağlara gönderdi: 1-0 39. dakikada, Şener'in ortasında Nabil Dirar topu filelerle buluşturdu: 1-1 69. dakikada, Roman Neustaedter başına aldığı darbe sonucu oyundan alındı. 9. dakikada, Seydou Doumbia'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1 Sarı-lacivertli takım, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya iki takımın da taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle de karşılaşmayı izledi.

Hasan Ali Kaldırım maça yüzü koruyan bir maskeyle çıktı. Yeni transferlerden Mehmet Ekici ise sakatlığı nedeniyle oynamadı.

Stat: Censuy Renens



Hakemler: Superczynski Tomasz, De Almedia Stephane, Zürcher Marco (Polonya)

Sporting Lizbon: Sebastian Coates (Dk. 62 Andre Pinto), Fabio Coentrao (Dk. 46 Jonathan Silva), Bruno Fernandes (Dk. 72 Matheus Pereira), Alan Ruiz (Dk. 46 Seydou Doumbia-Dk. 90 Paulo Oliveira), Bruno Cesar, Jeremy Mathieu (Dk. 62 Tobias Figueiredo), Radosav Petrovic (Dk. 46 Rodrigo Battaglia), Azbe Jug, Bas Dost (Dk. 62 Daniel Podence), Iuri Medeiros (Dk.72 Jacinto Dala ), Cristiano Piccini (Dk. 62 Geraldes)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel (Dk. 46 Simon Kjaer), Roman Neustaedter (Dk. 69 Oğuzkaan Güçtekin), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı) , Mehmet Topal (Dk. 46 Ozan Tufan), Josef de Souza, Nabil Dirar (Dk. 46 Aatıf Chahechouhe) , Alper Potuk (Dk. 64 Miroslav Stoch) , Mathieu Valbuena, Robin van Persie (Dk. 64 Ahmethan Köse)

Goller: Dk. 32 Bas Dost, Dk. 79 Seydou Doumbia (Sporting Lisbon), Dk. 40 Nabil Dirar (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 59 Sebastian Coates (Sporting Lizbon)

MAÇTAN NOTLAR

DİRAR SAHADA

Fenerbahçe’nin Monaco’dan transfer ettiği Faslı oyuncu Dirar, Sporting Lizbon maçı ile ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Tecrübeli oyuncu etkili oyunu ile göz doldurdu..Faslı oyuncu bir de gol atarak maça damgasını vurdu…

BÜYÜKELÇİ MAÇTA

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da karşılaşmayı izledi. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Saygılı karşılaşmayı Hasan Çetinkaya ile birlikte izlerken Türkiye’nin Cenevre başkonsolosu H. Barbaros Dicle de karşılaşmayı izledi.

3 BİN KİŞİ İZLEDİ

Karşılaşmayı 2 bini Fenerbahçeli yaklaşık 2 bin taraftar izledi. Bin kadar Sporting Lizbon taraftarı izledi. Portekizli taraftarlar karşılaşma öncesi meşalelerle şov yaptılar.

BOYALI SAHA

Karşılaşmada bir de ilginç olay yaşandı. Maçın hemen başında yere düşen Mehmet Topal’ın formasının yeşile boyanması ilginç bir gerçeği ortaya çıkarttı. Sahanın zeminin çok iyi olmadığı için boyandığı belirtildi.

'Temel problem duran toplar'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Bugün ilk hazırlık maçına oranla özellikle 65-75 dakikalık bölüm son derece iyiydi" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon karşısında, ilk hazırlık maçlarına oranla 65-75 dakikalık bölümde son derece iyi olduklarını söyledi.Fenerbahçe'nin, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında İsviçre'nin Lozan kentinde Sporting Lizbon'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaman, İsviçre'de birbirinden zorlu hazırlık maçları oynayacaklarını belirtti.

"Bugün ilk hazırlık maçına oranla özellikle 65-75 dakikalık bölüm son derece iyiydi." diyen Kocaman, temel problemlerinden birinin duran toplar olduğunu vurguladı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin maçın son bölümüne kadar oynadığı atak futbolun son derece iyi olduğuna kaydetti. Kocaman, bir soru üzerine hazırlık maçlarında amaçlarının hem oyunu oturtmak hem de oyuncuların fiziksel gelişimlerini tamamlamaya çalışmak olduğunu ifade etti.

Hazırlık maçlarının takımdaki eksiklikleri göstereceğini anlatan Kocaman, "Bir taraftan var olan oyuncu grubuyla tamamlayacağımız şeyler var, bir taraftan da transferle tamamlayacağımız şeyler var. Her zaman olduğu gibi bu maçlar da o verileri bize verecek. " değerlendirmesinde bulundu. Takımda geçmiş yıllardan süregelen öz güven eksikliğini nasıl kapatacakları şeklindeki bir soruyu ise Kocaman, şöyle yanıtladı:

"Bunlar biraz uzun soluklu konuşulacak şeyler. Ama 70 dakikalık takım son derece kuvvetli bir takım gibi gözüküyor. Bu takım en az üstüne yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 daha koyacak. Esas olan yoldan dönmemek. Tabii buradaki öz güven de en önemli parametrelerden birisi olacak bizi yukarı çıkaran." ,

Maçın adamı Valbuena



Öte yandan, maçın adamı seçilen Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'ya İsviçre saati hediye edildi. Valbuena, maçın ardınan gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "En önemli nokta benim maçın adamı seçilmem değil, takımın gelişimi. İlk oynadığımız Juventus Bükreş maçıyla kıyaslarsak bu maçtaki gelişimimizi biz takım içinde görüyoruz. İkinci maçımızı geride bıraktık ama iyiye gidiyoruz. Bu maçtan da mağlubiyetle ayrıldık. Ancak temel nokta bizim şu anda göstermiş olduğumuz bu gelişim. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir görüntü ortaya koyduk. Takım halinde oynadık. İyi bir blok olmayı başardık saha içerisinde. Bu gelişime devam etmemiz gerekiyor. Bizim için kıymetli nokta bu."