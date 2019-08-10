Sporseverler için hizmette

BOYNER, yeni Boyner Sports mağazasını Alanya'da açtı. Boyner Sports Alanya mağazası, Atatürk Anıtı karşısındaki Uygun Center'da müşterileriyle buluşmaya başladı. Alanya'da yaşayanların Boyner farkıyla avantajlı alışveriş yapmanın keyfini yaşayacağı işletme, birçok kategoride olduğu gibi spor kategorisinde de kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan ürün seçeneklerini avantajlı fiyatlarla bir araya getiriyor. Boyner Sports mağazasında, spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği spor ayakkabılar, eşofmanlar, taytlar ve sportif üstler farklı markalardan zengin bir seçki ile sunuluyor. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra yerli ve yabancı ünlü futbol kulüplerinin formaları, ayrıca futbol ayakkabıları ve basketbol ayakkabıları sporseverleri Boyner Sports'da bekliyor.