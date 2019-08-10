Sporseverler için hizmette
Aktif spor ürünlerinin yer aldığı Boyner Sports mağazalarıyla spor perakendesinin gelişmesine ve sporun sevilmesine katkı sağlayan Boyner, bu kategoriyi büyütecek yeni bir hamle daha yaptı
BOYNER, yeni Boyner Sports mağazasını Alanya'da açtı. Boyner Sports Alanya mağazası, Atatürk Anıtı karşısındaki Uygun Center'da müşterileriyle buluşmaya başladı. Alanya'da yaşayanların Boyner farkıyla avantajlı alışveriş yapmanın keyfini yaşayacağı işletme, birçok kategoride olduğu gibi spor kategorisinde de kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan ürün seçeneklerini avantajlı fiyatlarla bir araya getiriyor. Boyner Sports mağazasında, spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği spor ayakkabılar, eşofmanlar, taytlar ve sportif üstler farklı markalardan zengin bir seçki ile sunuluyor. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra yerli ve yabancı ünlü futbol kulüplerinin formaları, ayrıca futbol ayakkabıları ve basketbol ayakkabıları sporseverleri Boyner Sports'da bekliyor.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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|12. Giresunspor
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|13. Hatayspor
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|14. Keçiörengücü
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|15. Menemen Belediyespor
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|18. İstanbulspor
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|17. Real Valladolid
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|20. Villarreal
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